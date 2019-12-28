https://news.day.az/world/1189632.html Крупное ДТП в Турции - много пострадавших
Крупное ДТП в Турции - много пострадавших
В Турции автобус столкнулся с грузовым автомобилем, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что инцидент произошел на дороге Биледжик-Эскишехир. В результате ДТП пострадали шесть человек.
На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в государственную больницу провинции Биледжик.
Состояние двоих оценивается как тяжелое.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре