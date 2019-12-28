В Турции автобус столкнулся с грузовым автомобилем, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел на дороге Биледжик-Эскишехир. В результате ДТП пострадали шесть человек.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в государственную больницу провинции Биледжик.

Состояние двоих оценивается как тяжелое.