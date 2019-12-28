Полиция устанавливает обстоятельства похищения раритетного автомобиля ЗИС, который, предположительно, принадлежал Иосифу Сталину.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как сообщил Telegram-канал Baza, неизвестные ночью украли лимузин Сталина. Примерная стоимость раритетного автомобиля оценивается в 2,5 миллиона евро.

"Сегодня в 12.40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из ГСК на Новосходненском шоссе вскрыт гаражный бокс, откуда был похищен раритетный автомобиль ЗИС", - сказал собеседник агентства.



По его словам, на месте преступления работает оперативно-следственная группа, принимаются меры к поиску и задержанию злоумышленников.

Принадлежал ли похищенный автомобиль Сталину, а также какова его стоимость, в пресс-службе не уточняют.

"Принадлежность похищенного раритетного автомобиля и его стоимость станут известны после того, как правоохранительные органы получат документы владельца", - пояснили в ведомстве.