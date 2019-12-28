Финансовый директор американской Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд погиб в результате несчастного случая во время отпуска с семьей, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

"Наш финансовый директор, Дэвид Бауэрнфайнд, погиб в результате несчастного случая... находясь в отпуске со своей семьей", - говорится в сообщении компании.

По данным таблоида Daily Mirror, Бауэрнфайнд вместе с семьей проводил отпуск на острове Маврикий. По предварительным данным, он увлекался подводным плаванием и задохнулся во время одного из погружений под воду.

Бауэрнфайнд занял должность финансового директора Domino's Pizza в октябре 2018 года. Domino's Pizza Group PLC - ведущая франчайзинговая международная сеть доставки пиццы быстрого приготовления, основанная в Великобритании в 1960-х годах.