В правительстве ФРГ рассматривают различные варианты защиты немецких компаний, участвующих в этом и других проектах, от экстерриториальных ограничений со стороны администрации США.

Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников правительства Германии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В издании отметили негативную реакцию правительственных чиновников Германии на объявление санкций в отношении "Северного потока-2". Власти США ранее уже неоднократно применяли косвенные санкции в отношении европейских компаний в связи с нарушением тех или иных экономических ограничений Вашингтона в отношении третьих стран.

В этом плане в ФРГ намерены использовать президентство в ЕС, которое перейдет к Германии в 2020 г., как возможность для создания "защитного экрана" на европейском уровне.

Одним из возможных решений в данном вопросе, по мнению немецких чиновников, на которых ссылается WSJ, будет создание отдельной финансовой инфраструктуры, для того чтобы европейские компании могли работать вне угрозы санкций США. Для этого банки, участвующие в проектах, против которых американские власти применяют ограничения, должны находиться вне юрисдикции США, например в Китае или России.

В комментариях Wall Street Journal неназванный представитель правительства Германии отметил, что власти США "относятся к ЕС как к противнику и точно так же поступают с Мексикой, Канадой и другими своими союзниками в Азии". Чиновник отметил, что данные действия приведут к ответной реакции против США по всему миру.

Еще одним вариантом ответных мер со стороны ЕС могли бы стать ответные санкции против США, например, направленные на защиту окружающей среды. Неназванный высокопоставленный представитель МИД Германии в комментариях WSJ задался вопросом: "Что если ЕС применит санкции к трубопроводу Keystone на основе экологических соображений?"

Проект строительства данного нефтепровода между США и Канадой неоднократно подвергался критике со стороны многих экологов в обеих странах, и Европейский союз мог бы использовать эту ситуацию в своих интересах.

Ряд немецких экспертов также начали выступать с предложениями с введением санкций на импорт сжиженного природного газа из США, отмечая, что его добыча из сланцевых месторождений сопряжена с большим объемом вредных выбросов. Об этом в интервью изданию Handelsblatt 23 декабря заявила Клаудия Кемферт, глава департамента энергетики, транспорта и окружающей среды Немецкого института экономических исследований (DIW).