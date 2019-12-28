Крупный пожар произошел утром в субботу на заводе по переработке отходов в японской префектуре Тиба недалеко от Токио, черный дым был виден за несколько километров, передает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным противопожарных служб, возгорание произошло примерно в 05.20 утра в зоне, где хранятся пластиковые отходы. К месту пожара были направлены 13 пожарных расчетов.

Огонь быстро распространился по территории завода, и спустя примерно четыре часа пламя почти полностью поглотило все строения. Густые клубы черного едкого дыма распространились на несколько сотен метров.

Представители противопожарные службы префектуры сообщают, что в результате возгорания пострадавших пока нет. О жителях ближайших к заводу районов, которые бы пожаловались на состояние здоровье из-за дыма, также пока не сообщается.