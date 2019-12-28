Молодой человек, находящийся в "подогретом" состоянии, решил пощекотать себе и всем окружающим нервы, устроив опасные игры со слоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, Жители деревни Дамаши, находящейся на западе Индии, стали свидетелями, как трое молодых людей вышли на поле и делая селфи, стали дразнить дикого зверя. Слону не понравилось такое отношение к своей персоне и он погнался за наглецами. В ходе погони один из смельчаков дважды чуть не побывал под ногами у разъярённого зверя, который пожалел индийца и сопровождаемый воплями и криками, покинул поляну.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.