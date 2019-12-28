В прошлую пятницу, 27 декабря съёмочная группа, приехавшая освещать крупную аварию, случившуюся на трассе, недалеко от города Лаббок (штат Техас. США), сами оказались на месте ещё одного, более масштабного ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, телеоператор местного канала запечатлел, как неуправляемая фура опрокинулась на находящуюся за пределами трассы легковушку. Дорожные полицейские члены съёмочной бригады успели разбежаться в разные стороны, когда неуправляемый грузовик опрокинулся на бок.

По информации СМИ, один из стражей порядка, находившийся в автомобиле, спустя час был освобождён из-под перевернувшейся фуры и доставлен в больницу.

В результате происшествия двоим полицейским потребовалась помощь медиков.

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