В турецком районе Тарсус водителя жестоко избили из-за поломанного телефона.

Как сообщает DHA, автобус, за рулем которого находился 39-летний Гарун Озер, задел женщину, державшую в руке телефон, передает Day.Az.

В результате девайс выпал из ее рук на землю и разбился.

Трое знакомых женщины преследовали автобус до остановки, а затем избили водителя.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в салоне автобуса.

Водитель обратился с жалобой в полицию.

"Меня избили, несмотря на извинения", - сказал он.

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