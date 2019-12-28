https://news.day.az/world/1189784.html Водителя жестоко избили из-за телефона - ВИДЕО
Водителя жестоко избили из-за телефона - ВИДЕО
В турецком районе Тарсус водителя жестоко избили из-за поломанного телефона.
Как сообщает DHA, автобус, за рулем которого находился 39-летний Гарун Озер, задел женщину, державшую в руке телефон, передает Day.Az.
В результате девайс выпал из ее рук на землю и разбился.
Трое знакомых женщины преследовали автобус до остановки, а затем избили водителя.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в салоне автобуса.
Водитель обратился с жалобой в полицию.
"Меня избили, несмотря на извинения", - сказал он.
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