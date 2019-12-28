В Санкт-Петербурге водитель Mercedes влетел в остановку общественного транспорта.

ДТП произошло возле дома №1 на Миллионной улице утром 28 декабря, передает Day.Az со ссылкой gazeta.spb.ru.

За рулем иномарки находился 33-летний житель города. Он не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в остановку.

Травмы получили две пожилые петербурженки. Прибывшие на место медики госпитализировали 69-летнюю женщину с тяжелыми травмами, а 72-летняя пенсионерка получила травмы средней степени тяжести.

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