https://news.day.az/world/1189828.html Автомобиль врезался в остановку - ВИДЕО
Автомобиль врезался в остановку - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге водитель Mercedes влетел в остановку общественного транспорта.
ДТП произошло возле дома №1 на Миллионной улице утром 28 декабря, передает Day.Az со ссылкой gazeta.spb.ru.
За рулем иномарки находился 33-летний житель города. Он не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в остановку.
Травмы получили две пожилые петербурженки. Прибывшие на место медики госпитализировали 69-летнюю женщину с тяжелыми травмами, а 72-летняя пенсионерка получила травмы средней степени тяжести.
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