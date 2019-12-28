https://news.day.az/world/1189875.html Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом
Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в субботу в Ирак с необъявленным визитом.
Об этом сообщил иракский информационный портал Mavasin news, передает Day.Az.
По информации издания, глава американского внешнеполитического ведомства "прибыл в субботу на авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар", где расквартированы американские войска.
Другая информация не приводится.
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