https://news.day.az/world/1189890.html Президента Армении тайно прооперировали за рубежом
Президента Армении тайно прооперировали за рубежом
Президента Армении Армена Саркисяна прооперировали в одной из зарубежных стран, сообщили в субботу в президентской пресс-службе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Саркисян подвергся хирургическому вмешательству за рубежом", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ближайшие дни "он будет находиться в стадии выздоровления".
Причины, вызвавшие необходимость хирургического вмешательства, а также страна, где была проведена операция, не называются.
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