Президента Армении Армена Саркисяна прооперировали в одной из зарубежных стран, сообщили в субботу в президентской пресс-службе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Саркисян подвергся хирургическому вмешательству за рубежом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ближайшие дни "он будет находиться в стадии выздоровления".

Причины, вызвавшие необходимость хирургического вмешательства, а также страна, где была проведена операция, не называются.