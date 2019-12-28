https://news.day.az/world/1189893.html Радикалы устроили беспорядки на акции «желтых жилетов» в Париже
Радикалы устроили беспорядки на акции «желтых жилетов» в Париже
Радикально настроенная молодёжь в чёрных одеждах, скрывающая лица под масками, устроила беспорядки в ходе акции протеста в Париже, полиция применяет слезоточивый газ для усмирения толпы, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Беспорядки произошли в ходе акции протеста против пенсионной реформы, когда колонна демонстрантов подошла к Центру Помпиду. Радикалы забрасывали камнями полицейских, разбирали заграждения, установленные вдоль дороги, поджигали содержимое урн.
Они разгромили автобусную остановку, расположенную у Центра Помпиду.
В ответ правоохранительные органы неоднократно применили слезоточивый газ.
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