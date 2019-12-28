Небольшой самолет потерпел крушение в городе Лафайте, штат Луизиана, пять человек погибли.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал KLFY.

По данным телеканала, инцидент произошел в 09:22 по местному времени. Самолет рухнул на автомобильную парковку около магазина торговой сети Walmart, удалившись от аэропорта не более чем на 1,5 км.

"Начальник пожарной охраны Лафайета Роберт Бенуа подтвердил, что это был самолет, который вмещает до восьми пассажиров. Пять человек погибли, есть один выживший", - передает ТВ.

Кроме того, в больницу были доставлены три человека, находившиеся на земле во время авиакатастрофы.