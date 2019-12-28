Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил террористический акт в Сомали, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв заминированного автомобиля произошел в сомалийской столице Могадишо в субботу утром. Как сообщил член парламента страны Абдиризак Мохамед, число погибших превысило 90 человек. Местные СМИ, в частности издание Goobjoog News, сообщают, что жертвами взрыва стали 78 человек, 125 пострадали. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

"Генеральный секретарь строго осуждает террористическую атаку, которая произошла в Могадишо 28 декабря", - заявляет Дюжаррик.

По его словам, генсек призвал привлечь к ответу исполнителей теракта.