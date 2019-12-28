Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" при поддержке отрядов "Сирийской национальной армии" дважды атаковали в субботу позиции правительственных войск в провинции Идлиб.

Об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"28 декабря 2019 года с 01:00 до 02:30 боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" при поддержке отрядов "Сирийской национальной армии" предприняли две атаки на позиции правительственных войск в районе населенного пункта Джарджаназ провинции Идлиб. В каждом из нападений участвовали до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов с установленным на них тяжелым вооружением", - указал он.

По словам генерала, огнем артиллерии сирийских правительственных сил террористы были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери боевиков составили до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожено два пикапа. Потерь среди сирийских военнослужащих нет.

Усилиями российских военных России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Хабджанин, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса - Ом-Гурба и Камышлия - электростанция Мабрук в провинции Хасеке. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование.

Российские военные констатировали, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов.

Российский центр по примирению вновь призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.