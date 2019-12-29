https://news.day.az/world/1189923.html Дочь Трампа может оставить пост после выборов 2020 года
Дочь Трампа может оставить пост после выборов 2020 года
Советник и дочь президента США Дональда Трампа Иванка допустила возможность ухода из администрации после выборов в 2020 году.
Такой вариант развития событий она не исключила в интервью телеканалу CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В первую очередь и прежде всего, я руководствуюсь счастьем своих детей. Это всегда для меня главный приоритет, - сказала Трамп, отвечая на вопрос, оставит ли она должность, если ее отец вновь победит на выборах президента. - Мои решения всегда будут достаточно гибкими, чтобы соответствовать потребностям [детей]".
По ее словам, работа не завершена. "Мы многое сделали, но этого пока недостаточно", - отметила Трамп.
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