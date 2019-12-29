Советник и дочь президента США Дональда Трампа Иванка допустила возможность ухода из администрации после выборов в 2020 году.

Такой вариант развития событий она не исключила в интервью телеканалу CBS, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В первую очередь и прежде всего, я руководствуюсь счастьем своих детей. Это всегда для меня главный приоритет, - сказала Трамп, отвечая на вопрос, оставит ли она должность, если ее отец вновь победит на выборах президента. - Мои решения всегда будут достаточно гибкими, чтобы соответствовать потребностям [детей]".

По ее словам, работа не завершена. "Мы многое сделали, но этого пока недостаточно", - отметила Трамп.