Представители Республиканской партии США намерены воспользоваться проводимой демократами процедурой импичмента в отношении президента Дональда Трампа, чтобы вернуть себе большинство в Палате представителей Конгресса.

Об этом сообщает газета The Hill, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, республиканцы воодушевлены тем, как защитили Трампа во время утверждения обвинительного заключения против него 18 декабря в нижней палате, и хотят использовать опробованные методы в ходе новых выборов. Однопартийцам главы Белого дома для этого необходимо отвоевать около 20 мест, что, по мнению ряда политических экспертов, будет нелегкой задачей.

"Многое будет зависеть от президентских выборов, возможная победа Трампа в какой-то степени облегчит задачу, - отмечает газета. - Рейтинги у Трампа низкие (издание при этом не приводит конкретных цифр - прим. ТАСС), но он вновь может победить через коллегию выборщиков". В день голосования кандидат на пост президента для победы должен заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538.

По мнению представителя Национального республиканского комитета Майкла Макадамса, демократам в голосовавших за Трампа округах будет трудно объяснить, почему они выступили против президента. Макадамс утверждает, что оппоненты находятся сейчас "в неловкой ситуации", учитывая, что голосующие за республиканцев решительно настроены против импичмента.