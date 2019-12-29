Более 40 массовых убийств было совершено за последний год в США, что стало рекордно высоким показателем за 50 лет, сообщает издание USA Today.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, согласно базе данных, сформированной агентством Ассошиэйтед Пресс, изданием USA Today и Северо-Восточным университетом, за 2019 год в США было совершено 41 массовое убийство, жертвами которых становились четверо или более человек. Из них в 33 случаях преступники использовали огнестрельное оружие. В результате общее число жертв в этом году составило 210 человек.

При этом, как отмечает издание, большинство таких убийств не освещалось СМИ на национальном уровне, так как они не были совершены в общественных местах. Также большинство инцидентов были связаны с семейными ссорами, наркотиками и бандитизмом, а также недовольными чем-либо людьми, которые направляли свою агрессию на коллег или родственников. Кроме того, по данным издания, зачастую правоохранительным органам не удавалось выяснить, что именно побуждало людей совершать массовые убийства.

Убийства с наибольшим количеством жертв были совершены в Калифорнии, штате, где действует одно из самых строгих законодательств об оружии, пишет газета.

Ранее наибольшее количество массовых убийств было зарегистрировано в 2006 году. Тогда произошло 38 случаев.