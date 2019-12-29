В Москве на Воронежской улице обнаружили тело 33-летнего мужчины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации телеканала, труп обнаружили в состоянии скелета. По предварительным данным, мужчина умер в мае или июне этого года.

На данный момент обстоятельства смерти выясняются.