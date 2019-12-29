https://news.day.az/world/1189927.html В Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
В Москве обнаружили труп, пролежавший полгода на улице
В Москве на Воронежской улице обнаружили тело 33-летнего мужчины, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По информации телеканала, труп обнаружили в состоянии скелета. По предварительным данным, мужчина умер в мае или июне этого года.
На данный момент обстоятельства смерти выясняются.
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