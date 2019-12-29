https://news.day.az/world/1189928.html Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа
Байден объяснил свой отказ давать показания по импичменту Трампа
Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.
Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, у республиканцев нет никаких правовых оснований для того, чтобы он дал показания.
"Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - добавил он.
Байден отметил, что повестки должны поступать в Белый дом, а не ему, чтобы те дали объяснение ситуации с Украиной.
Ранее Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа.
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