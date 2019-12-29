Кандидат в президенты США Джо Байден рассказал, почему не будет давать показания в рамках импичмента действующего американского лидера Дональда Трампа.

Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, у республиканцев нет никаких правовых оснований для того, чтобы он дал показания.

"Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - добавил он.

Байден отметил, что повестки должны поступать в Белый дом, а не ему, чтобы те дали объяснение ситуации с Украиной.

Ранее Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа.