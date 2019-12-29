Заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри заявил, что любые разведывательные аппараты, замеченные в районе проведения учений Ирана, России и Китая будут уничтожены.

Об этом сообщает Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, многие страны интересуются, что происходит на учениях. Он добавил, что разведчики также хотят знать об этом.

"Совместные учения - не шутки, и мы не шутим. Любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений", - добавил Саяри.

Совместные учения военно-морских сил России, Ирана и Китая начались 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Они продлятся до 30 декабря.