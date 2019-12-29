Частный самолет Cessna C560X, на борту которого находилось девять человек, совершил в субботу аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от города Мар-дель-Плата. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета La Nación.

По ее данным, в результате инцидента никто не пострадал. Самолет пассажиры покинули самостоятельно.

Сообщается, что пилот совершил аварийную посадку на поле из-за неисправности двигателя.