Несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем в субботу вечером возле здания синагоги в Монси - пригороде Нью-Йорка. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что, по данным некоторых из них, в результате инцидента ранения получили не менее трех человек.

Полиция проводит операцию на месте происшествия.