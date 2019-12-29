https://news.day.az/world/1189939.html В пригороде Нью-Йорка неизвестный напал с ножом на прохожих возле синагоги
В пригороде Нью-Йорка неизвестный напал с ножом на прохожих возле синагоги
Несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем в субботу вечером возле здания синагоги в Монси - пригороде Нью-Йорка. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что, по данным некоторых из них, в результате инцидента ранения получили не менее трех человек.
Полиция проводит операцию на месте происшествия.
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