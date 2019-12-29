https://news.day.az/world/1189950.html В Нью-Йорке грабители убили мужчину ради 1 доллара
В Нью-Йорке грабители убили мужчину ради 1 доллара
В Нью-Йорке скончался 60-летний мужчина, на которого в канун католического Рождества напали грабители. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Рен ТВ, сообщает издание USA Today.
Инцидент произошел около 1:30 ночи. Хуан Фреснада вместе с приятелем шел по Третьей авеню, когда к ним подошли грабители и потребовали их имущество. Мужчины отказались это сделать, завязалась борьба.
В критическом состоянии Фреснада был доставлен в больницу, где и скончался.
По данным полиции, грабителям удалось отобрать у погибшего мужчины 1 доллар.
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