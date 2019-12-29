https://news.day.az/world/1189951.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 86 километрах к северу от столицы страны Анкары. Очаг залегал на глубине трех километров.
Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.
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