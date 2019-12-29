В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,2, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 86 километрах к северу от столицы страны Анкары. Очаг залегал на глубине трех километров.

Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.