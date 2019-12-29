Бывший премьер-министр Турции Неджметтин Эрбакан всегда считался лидером, который уделял особое внимание экономическому развитию не только своей страны, но и всего исламского мира.

Идею создания "исламской восьмерки" (D-8), членами которой являются Бангладеш, Египет, Индонезия, Иран, Малайзия, Нигерия, Пакистан и Турция, выдвинул именно экс-премьер Турции Неджметтин Эрбакан.

Помимо этого, Эрбакан в свое время выдвинул идею создания общей валюты исламского мира - "исламского динара", но данная идея не нашла поддержки со стороны рядя арабских стран.

Эрбакан также является идейным вдохновителем создания отечественного турецкого автомобиля.

По сути, еще в 1960-х годах Эрбакан пытался осуществить свою мечту (тогда он был основателем отечественной компании "Gümüş Motor", которая должна была производить автомобили с названием "DEVRİM" (Революция), но в то время, по непонятным причинам, производство было остановлено, инженеры, работавшие над проектом автомобиля, были объявлены врагами народа, а Анкаре на Западе посоветовали увеличить производство персиков, мотивируя, что это намного выгоднее, чем производство отечественного автомобиля.

Прошло ровно 60 лет и Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который является одним из продолжателей идей Эрбакана, 27 декабря впервые презентовала отечественный электромобиль, тем самым вписав свою страницу в развитие транспорта будущего.

Глава компании "Инициативная группа турецкие автомобили" (TOGG) Рифат Хисарджиклыоглу сообщил, что строительство автомобильного завода в Турции завершится в 2021 году, а через год с конвейера сойдет первый автомобиль.

Электромобили планируется запустить в серийное производство в провинции Бурса, на северо-западе Турции. Здесь планируется производить 175 тысяч автомобилей пяти моделей в год. По прошествии двух-трех лет автомобиль выйдет на мировой рынок, с акцентом на Европу. Инвестиции в проект составят 22 миллиарда турецких лир.

Считается, что турецкий отечественный автомобиль будет достаточно конкурентоспособным на мировых рынках.

Можно сказать, что данный проект - жемчужина среди остальных турецких промышленных проектов.

Производство турецкого отечественного автомобиля было мечтой Эрбакана, но именно благодаря мужеству и стойкости президента Эрдогана данный проект был реализован.

Руфиз Хафизоглу, заместитель главного редактора АМИ Trend.