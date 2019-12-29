Мощный взрыв произошел в воскресенье в ходе военного парада, проводившегося в йеменской провинции Эд-Далиа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, в результате взрыва погибло не менее семи человек.

Как указывает телеканал, по месту проведения парада был нанесен ракетный удар.