https://news.day.az/world/1190014.html Взрыв во время парада в Йемене, есть погибшие
Взрыв во время парада в Йемене, есть погибшие
Мощный взрыв произошел в воскресенье в ходе военного парада, проводившегося в йеменской провинции Эд-Далиа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По предварительным данным, в результате взрыва погибло не менее семи человек.
Как указывает телеканал, по месту проведения парада был нанесен ракетный удар.
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