Делегации Украины и России в воскресенье в Вене продолжили работу над согласованием текста договора о транзите газа. Об этом сообщил руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Начинаем следующий день переговоров. Цель - финализировать все договоры", - написал он на странице в Facebook.

Ранее глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщал, что к вечеру субботы сторонам не удалось окончательно согласовать тексты документов, отметив при этом "определенный прогресс". Он уточнял, что на переговорах прорабатывают три документа. В частности, соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом", которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над согласованием договора об организации транзита, а также мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

Новый раунд переговоров делегаций России и Украины в Вене начался в четверг, 26 декабря.