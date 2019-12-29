Участникам антиправительственных акций протеста в Ираке уже в течение двух дней удается перекрывать доступ к нефтяному месторождению на юге Ирака - у Эн-Насирии, сообщают в воскресенье западные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным СМИ, речь идет о первой успешной за период нынешних протестов подобной акции, которая привела к нарушению нормального режима работы на объекте нефтяной промышленности.

СМИ напоминают, что на этом месторождении, расположенном к 300 км южнее Багдада, добывают в день 82 тыс. баррелей нефти.

Кроме этого, в воскресенье продолжаются демонстрации в городах на юге Ирака.

При этом сидячие демонстрации уже несколько недель не дают работать в обычном режиме правительственным учреждениям и школам в этом регионе страны.