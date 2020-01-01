Французский предприниматель, один из основателей стартап-компании цифровых технологий, похитил у нее €1,1 млн из мести за свое увольнение. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Компания была создана в парижском регионе 2013 году и успешно действовала, получая все большую прибыль. Однако постепенно в ее руководстве возник сильный конфликт из-за различий во взглядах на стратегию развития. В результате один из ее создателей был уволен. Этот специалист по электронике и цифровым технологиям покинул страну, решив устроиться на работу за границей.

Действуя вне пределов Франции, он похитил у компании 182 биткоина, что в пересчете составляет €1,1 млн. Это третье по своему размеру хищение криптовалюты в истории современной Франции. Нелегальная операция была проведена экспертом в период с декабря 2018 года по январь 2019 года.

Специалисту были хорошо известны особенности электронной системы фирмы. Он снял с ее счетов криптовалюту в несколько заходов, каждый раз на суммы ниже уровня, по которому автоматически подается сигнал тревоги.

Руководство в связи с хищением подало жалобу в управление по борьбе с киберпреступностью парижской прокуратуры. За несколько месяцев ее специалисты выяснили, в каком "электронном бумажнике" в сети размещены похищенные средства. В дальнейшем удалось установить и его владельца. 37-летний мужчина был задержан 22 декабря в департаменте Кальвадос, куда вернулся из-за границы. Прокуратура предъявила ему обвинения в хищении денежных средств в составе преступной группировки, в отмывании этих средств, в несанкционированном доступе в систему автоматической обработки данных и преступных манипуляций с данными в ней. Обвиняемый помещен под строгий судебный надзор. Прокуратура Парижа опротестовала это решение, требуя для обвиняемого предварительного заключения.