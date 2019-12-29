https://news.day.az/world/1190083.html Президента Австрии пригласили на парад Победы в Москве
Президента Австрии пригласили на парад Победы в Москве
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил приглашение посетить парад в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель австрийского президента Райнхард Пикль-Херк, передает Day.Az.
Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что посольство передало президенту Австрии соответствующее приглашение.
"Господин федеральный президент получил приглашение из Москвы. О возможном участии федерального президента мы объявим своевременно", - сообщил собеседник агентства.
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