Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил приглашение посетить парад в честь 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, сообщил в воскресенье РИА Новости представитель австрийского президента Райнхард Пикль-Херк, передает Day.Az.

Ранее посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что посольство передало президенту Австрии соответствующее приглашение.
 
"Господин федеральный президент получил приглашение из Москвы. О возможном участии федерального президента мы объявим своевременно", - сообщил собеседник агентства.
Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты! Pul Lazımdır?