Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в Кремле, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Мировые лидеры подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток-2". Кроме того, главы государств отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, в том числе посредничество Германии и ООН. Они условились наращивать усилия по урегулированию кризиса.