https://news.day.az/world/1190145.html Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Москвы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Глава государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
Кроме того, мировые лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
В пятницу ФСБ задержала двоих россиян, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.
Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.
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