Глава государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

Кроме того, мировые лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

В пятницу ФСБ задержала двоих россиян, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.