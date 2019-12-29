Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Москвы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Глава государства поблагодарил собеседника за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
 
Кроме того, мировые лидеры обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
 
В пятницу ФСБ задержала двоих россиян, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.
 
Кроме того, в 2017 году спецслужбы США предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, а также в других людных местах города.
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