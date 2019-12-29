https://news.day.az/world/1190152.html Эрдоган и Меркель обсудили по телефону Сирию и Ливию
Эрдоган и Меркель обсудили по телефону Сирию и Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в субботу телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистами в администрации турецкого лидера, передает ТАСС.
"В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в первую очередь Сирию и Ливию", - указали в администрации Эрдогана.
Напомним, что Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, в конце ноября подписали в Стамбуле меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Министры иностранных дел Египта и Греции Самех Шукри и Никос Дендиас назвали эти меморандумы незаконными.
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