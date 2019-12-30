Кабинет безопасности Израиля принял в воскресенье решение сократить переводы Палестинской национальной администрации (ПНА) на 149 млн шекелей ($43 млн) - сумму, которую та выплатила в качестве пособий палестинским террористам, находящимся в заключении в Израиле, а также их семьям и освобожденным заключенным в 2018 году. Об этом сообщила газета Times of Israel, передает ТАСС.

По данным издания, эти средства будут удержаны в течение 2020 года из переводов, которые осуществляют израильские власти палестинцам, собирая от имени ПНА налоги и пошлины. Ежемесячные переводы составляют порядка $100 млн и являются одной из основных статей дохода бюджета Государства Палестина. Times of Israel отмечает, что решение по объему средств, которые Израиль удержит в ответ на переводы палестинских властей заключенным на протяжении 2019 года, будет принято кабинетом безопасности в начале следующего года.

Кнессет (парламент Израиля) в июле 2018 года утвердил закон об удержании из средств, переводимых ПНА, сумм, соответствующих выплатам палестинских властей родственникам палестинцев, арестованных или убитых во время нападений на граждан еврейского государства. По данным израильского Минобороны, ПНА тратит более $300 млн в год на помощь семьям палестинцев, отбывающих тюремные сроки или погибших в ходе нападений на израильтян. Такие выплаты, уверены израильские власти, являются прямым стимулом к терроризму, а также препятствуют заключению мирного соглашения между сторонами. Палестинцы утверждают, что эти пособия, которые заложены в бюджет ПНА, являются помощью жертвам израильской оккупации.

17 февраля 2019 года Израиль уже удержал из переводов ПНА 502,7 млн шекелей ($145 млн), мотивировав это тем, что власти автономии выплатили такую сумму в качестве пособий причастным к террору на протяжении 2018 года.