Белоруссия не планирует отказываться от национальной валюты в рамках интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Об этом сообщает ТАСС.

Государство не станет менять белорусский рубль на другую валюту, отметил Крутой. Он подчеркнул, что все догадки о возможной смене национальной валюты в Белоруссии являются "абсолютной глупостью".

Ранее сообщалось, что Москва и Минск почти завершили работы по согласованию дорожных карт по углублению экономической интеграции. На данный момент несогласованными остались дорожные карты по нефти и газу, также имеется ряд разногласий в налоговой сфере.

По словам вице-премьера, для завершения интеграции необходимо политическое решение.