В аэропортах Москвы задержали и отменили 37 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Как стало известно, в Домодедово 23 рейса задержано и шесть отменено. В свою очередь во Внуково задержано только четыре рейса.

Такое же число рейсов задержано в Шереметьево. Однако в Жуковском задержанные и отмененные рейсы отсутствуют.

О причинах задержки отмены рейсов не сообщается, пишет gazeta.ru.