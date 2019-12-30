В Черногории четверых сотрудников полиции ранили в ходе столкновений с демонстрантами. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление полиции страны, передает Day.Az.

Об их состоянии в настоящее время ничего не известно.

Напомним, скупщина (парламент) Черногории в ночь на пятницу 27 декабря утвердила закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".

Многие посчитали новый закон спорным, города охватили протесты. Митингующие начали перекрывать дороги.

В Сербской православной церкви опасаются, что после вступления закона в силу начнут изымать сербскую церковную собственность и передавать ее в ведомство непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

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