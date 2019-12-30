Одиннадцать человек погибли, семеро пострадали в результате лобового столкновения седана и микроавтобуса в штате Чиапас в Мексике, среди погибших и пострадавших мексиканцев есть дети, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В результате транспортного происшествия в воскресенье на платной трассе Окосокоаутла-Арриага погибли 11 человек, ещё семь были ранены", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры штата Чиапас.

Личности погибших и пострадавших установлены, среди жертв - два ребёнка 12 лет и 17-летний подросток, ещё двое детей 7 и 13 лет находятся в больницах.

По информации местных СМИ, белый седан WV Jetta врезался в автомобиль Nissan Urvan из службы общественного транспорта муниципалитета Тапачула, который перевозил семью на отдых в муниципалитет Сан-Кристобаль-де-лас-Касас.

В Мексике ежегодно происходят около 400 тысяч ДТП, в которых гибнут порядка 16 тысяч человек.