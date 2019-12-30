Решение о продолжении работы казахстанской авиакомпании Bek Air , самолет которой потерпел крушение близ Алма-Аты, будет принято после отчета о предварительных результатах расследования ЧП после 10 января 2020 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Авиационные власти приостановили действие лицензии Bek Air . Когда предварительные результаты расследования будут опубликованы, тогда уже будет принято объективное решение по дальнейшей деятельности авиакомпании и по полетам данных видов самолетов", - рассказал Скляр, напомнив, что предварительные результаты расследования подготовят к 10 января.

По словам премьер-министра, погодные условия в день крушения самолета были нормальными и не могли стать причиной ЧП.

"По предварительным причинам [крушения] я бы хотел воздержаться [от комментариев]. Понятно, что это либо техническая причина, либо ошибка экипажа. Один авиатор говорит, что может быть это была ошибка экипажа, другой говорит, что техническая причина. Я бы попросил воздержаться. Осталось немного времени, когда расшифруют бортовые самописцы. И мы объективную картину увидим. Погодные условия - вы видели, была летная погода, сцепление на полосе было также нормальным", - рассказал Скляр.