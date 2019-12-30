Высокий суд Лондона благословил право на убийство для британских контрразведчиков и их агентов. Решение было принято тремя голосами против двух. Пока Скотланд-Ярд и все остальные спецслужбы Британии охотятся за выдуманными русскими "отравителями", местная судебная власть подтверждает полномочия английских агентов убивать, если убийство в интересах общества. Решение убить при этом принимает агент, передает Day.Az со ссылкой на news-af.feednews.com.

Под Рождество Высокий суд Лондона сделал подарок агентам британских спецслужб, фактически выдав им лицензию на убийство, если это сделано в интересах государственной безопасности.

Специальный трибунал суда поддержал уже существующие инструкции для британских секретных служб, которые разрешают их сотрудникам и агентам "совершать преступления, для того чтобы сохранить доступ к разведывательной информации, если это делается для спасения жизни людей, предотвращения более серьезных преступлений и защиты самого агента".

Двое из пяти судей трибунала выступили против, но решение было принято большинством голосов. Четыре правозащитные организации заявили, что будут подавать апелляцию. Они выступают за открытое расследование деятельности британских спецслужб в годы конфликта в Северной Ирландии.

Одно из самых громких дел - убийство адвоката Пэта Финукейна. В 1989 году его расстреляли боевики из Ассоциации обороны Ольстера.

"Представьте, что вы сидите на кухне за ужином вместе с маленькими детьми и кто-то врывается и открывает шквальный огонь. В Пэта попали 14 пуль. Даже после того, как уехали полицейские эксперты, я все еще находила незамеченные ими пули, которые были везде", - вспоминает вдова Финукейна.

К организации этого убийства были причастны сразу два агента британской военной разведки. Спецслужбы использовали лояльных Лондону протестантов и снабжали их боевиков информацией об активистах подпольной Ирландской республиканской армии, подлежащих уничтожению. Финукейн стал мишенью, потому что защищал в судах арестованных членов ИРА.

Автор десятков книг о разведке и контрразведке, бывший британский политик Руперт Алласон, он публикуется под псевдонимом Найджел Вест, напоминает еще об одном скандале - вокруг предполагаемого агента британских спецслужб Фредди Скаппатиччи, под кодовым именем Stakeknife - звучит как "нож для резки мяса". Этот человек 25 лет провел среди боевиков-республиканцев и возглавлял у них контрразведку.

"Агент Stakeknife давал превосходную информацию, но проблема с ним заключалась в том, что он, предположительно, несет ответственность за убийство от 10 до 40 человек. И возникает вопрос, в какой степени об этом были осведомлены его руководители и какие они давали в связи с этим указания", - отметил Алласон.

Скаппатиччи утверждает, что никогда не работал на британскую разведку. Полиция провела в отношении него расследование и передала все материалы в прокуратуру, но неизвестно, в каком виде это дело дойдет до суда.

"Кураторы этого агента наверняка будут говорить, что если бы он изменил свое поведение и перестал быть преступником, то вызвал бы подозрение и потерял бы доступ к информации, которая позволяла спасать жизни других людей. Это всегда тяжелый выбор. Для борьбы с терроризмом необходимо получать информацию, нужно установить личности членов подпольной организации, знать их планы, кто их финансирует. И для того, чтобы получить к этому доступ, иногда приходится иметь дело с людьми, которые не воспитывались на идеях матери Терезы. Эти люди могут быть замазаны кровью и в прошлом быть даже террористами", - отметил Алласон.

В 2010 году бывший военный разведчик, журналист Майкл Смит опубликовал книгу о первых десятилетиях существования Секретной разведывательной службы Великобритании, известной сегодня как МИ-6. Он подтвердил тот факт, что в убийстве Григория Распутина принимал непосредственное участие Освальд Райнер - сотрудник британской разведки.

Спустя несколько лет британская резидентура в России готовила покушение уже на Иосифа Сталина.

"Сразу после революции Сталин громче других требовал мира с Германией. И тогда консулы Франции, Саша и Великобритании собрались на тайное совещание. Туда же пригласили Стивена Элли, который должен был рассказать о деталях операции. Но затея провалилась, потому что французский консул привел на эту встречу еще одного человека - журналиста, который работал на Секретную службу большевиков", - отметил Смит.

Определенную свободу действий британским агентам давало то обстоятельство, что вплоть до конца 80-х годов прошлого века Великобритания отказывалась официально признавать, что у нее есть свои спецслужбы. Только в 1989 году был принят законодательный акт о контрразведке - МИ-5, которая официально подчиняется министерству внутренних дел. И в 1994 году было утверждено положение о разведке МИ-6 и Центре правительственной связи, который занимается радиоэлектронным шпионажем.

"На протяжении 80 лет жесткого контроля со стороны министерств над спецслужбами не было. Потому что довольно часто министры сами по себе предпочитали ничего не знать", - сказал Руперт Алласон.

Несмотря на атмосферу квазисекретности, шпионаж был популярной темой среди английских писателей, многие из которых сами занимались разведкой. В разные годы британской короне служили Сомерсет Моэм, Грэм Грин, Ян Флеминг и Джон Ле Карре, который называет шпионаж духовным домом британский политической и интеллектуальной элиты.

"Целью профессионального разведчика в то время, по крайней мере, с нашей стороны и в значительной степени с вашей, было стремление узнать правду, раскрыть истину. Методы, которыми мы это делали, иногда были не очень красивыми, но задача была - открыть истинное положение нашим хозяевам, независимо от того, хотели они это услышать или нет. Я не могу утверждать, что я страдал, но у меня были серьезные сомнения морального порядка относительно того, оправдывают ли цели используемые средства", - подчеркнул Ле Карре.

Писатели-разведчики нередко посмеивались над своими собратьями. Приключения Джеймса Бонда стали одним из самых кассовых киносериалов в мире. В реальной жизни не все так изящно.

В 2010 году правительство Великобритании было вынуждено согласится на многомиллионные компенсации 17 узникам Гуантанамо. Это было сделано для того, чтобы защитить британские спецслужбы от судебного разбирательства по поводу их причастности к пыткам, которые там применялись.

"Пытки начались еще на территории военной базы в Баграме. Мне связывали руки с ногами за спиной, говорили, что если ты не будешь с нами сотрудничать, то мы тебя отправим в Египет или Сирию и будем пытать еще сильнее. Затем в соседней комнате начала кричать женщина. Они хотели, чтобы я думал, что это моя жена и ее пытают. Они избивали меня и показывали при этом фотографии моих детей говорили, не думай, что ты их когда-нибудь увидишь. Сотрудники британской разведки присутствовали при моем задержании. Они прекрасно знали о том, что людей убивали и в Гуантанамо, и в Баграме, что нас там пытали. И они фактически были частью этого, им было это выгодно", - заявил Моаззам Бегг, бывший узник Гуантанамо.

Одним из тех, кто получил миллион фунтов стерлингов в качестве компенсации за пытки в Гуантанамо, был британец Джамал Аль Харит. Этот человек спустя семь лет после освобождения устроил теракт недалеко от города Мосул, взорвав заминированный автомобиль вблизи иракской военной базы.

Получается, что в Лондоне, защищая честь мундира, отпустили террориста, к тому же снабдив его на дорогу деньгами. За несколько лет до этого британские спецслужбы отметились активным участием в подготовке к вторжению западной коалиции на территорию Ирака.

"Была совершенно секретная информация, надежные источники, перебежчики из Ирака, встречи каких-то секретных агентов, ЦРУ, МИ-6. Началась война - американские и британские войска убили тысячи людей. Потом погибли десятки, если не сотни тысяч ни в чем не повинных граждан, пока этот конфликт продолжался. Страну разрушили, угроза терроризма только возросла. Грубо говоря, война была незаконна. Но хоть кто-нибудь пострадал из политиков? Да никто! Миллионы людей по всему миру считают, что Тони Блэр - военный преступник, который должен сидеть в тюрьме. А он свободно выступает здесь по телевизору. Вот и все. Какой результат? Да никакой", - заявил Александр Васильев, писатель, историк разведки.

Британские спецслужбы проворачивают новые операции. В 2016 году, рассчитывая навредить перед выборами Трампу, в Лондоне дали добро на отправку в США набитого всякой липой досье о его якобы обширных кремлевских связях. И составил этот документ бывший английский шпион Джонатан Стил. Затем закрутилась еще более скандальная история - со Скрипалями - которая осложнила отношения между Россией и Великобританией до уровня времен холодной войны.

Возможно, британским спецслужбам так удобнее - действовать в полувоенной обстановке, накачивая обывателей страхами о вражеских шпионах, пытающихся подорвать основы демократии. Это позволяет укрепить бюджеты и запастись индульгенциями, которые помогут в будущем избежать разбирательств.