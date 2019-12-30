Члены Исполнительного совета Гонконга пытаются в массовом порядке уйти в отставку, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Однако гонконгский лидер Кэрри Лам не согласовала это, сославшись на минимальную роль чиновников в развернувшемся политическом кризисе.

По словам исполнительного советника Регины Ип-Лау, движение против конкретного законопроекта в Гонконге уже трансформировалось в более масштабную кампанию за демократию и независимое расследование действий полиции в отношении протестов. Это самая масштабная кампания в Гонконге с момента его возвращения под руку Пекина в 1997 г.

Для того чтобы остановить волну протестов, члены исполнительного совета (он состоит из 15 основных должностных лиц и 14 неофициальных членов) были готовы заявить о коллективной отставке. По их мнению, это могло бы успокоить демонстрантов. Но Лам посчитала иначе.

"Исполнительный секретарь сказала, что мы находимся на периферии, просто давая советы. По ее словам, кто-то должен будет понести ответственность за происходящее, но речь идет не об участниках исполнительного совета", - сообщила газете чиновница.

