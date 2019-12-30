В распоряжении РЕН ТВ появилась эксклюзивная запись с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как грабители извлекли почти 10 млн рублей из банкомата в Петербурге.

Как сообщалось ранее, преступление было совершено вечером 27 декабря в гипермаркете на Кузнецовской улице. Двое мужчин, скрывавших глаза под темными очками, взломали дверцы банкомата, ввели код безопасности и украли шесть кассет с денежными средствами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На записи видно, что во время "работы" взломщиков мимо проходили посетители магазина, но действия преступников, судя по всему, не вызвали у них никаких подозрений.

Обчистив банкомат, грабители скрылись с места на микроавтобусе с поддельными знаками.

Через полчаса они попытались совершить аналогичное преступление на Бухарестской улице, однако им помешал охранник.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, правоохранители ведут розыск злоумышленников.

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