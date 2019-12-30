https://news.day.az/world/1190255.html В российском аэропорту экстренно сел рейс Qatar Airways
В российском аэропорту экстренно сел рейс Qatar Airways
Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.сom, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Вылетевший из Дохи лайнер Boeing 787 должен был прилететь в Осло в 11:35. Около 07:30 он подал общий сигнал тревоги и совершил посадку в Домодедово.
Причины экстренной посадки устанавливаются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре