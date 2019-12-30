В американском штате Миннесота водитель школьного автобуса потерял управление, проезжая по обледеневшей дороге, передает Day.Az со ссылкой на regnum.ru.



На опубликованных очевидцем кадрах видно, как транспортное средство занесло на льду. В итоге водителю удалось остановиться.



Портал Local12 приводит слова тренера по хоккею, которая в момент инцидента находилась в автобусе со своей командой. Женщина подчеркнула, что в результате случившегося никто не пострадал, а также назвала водителя героем.



В пятницу и субботу на юге штата начались серьезные проблемы с гололедицей.

Некоторые местные жители решили покататься по тротуарам на коньках.

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