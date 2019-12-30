Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин будет следить за влиянием законопроекта об оборонном бюджете США на китайские компании и примет все необходимые меры для защиты их интересов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Министерство раскритиковало американский законопроект об оборонном бюджете (National Defence Authorisation Act, NDAA) на 2020 финансовый год как "полный политических предубеждений" против китайских компаний.

Проект оборонного бюджета на $738 млрд предусматривает меры по укреплению связей Вашингтона с Тайванем и замедлению снятия санкций с китайского технологического гиганта Huawei.

"Положения, ограничивающие закупку китайской продукции и вводящие санкции в отношении некоторых китайских компаний, являются свидетельством вмешательства правительства [США] в нормальные корпоративные операции", - заявил на прошлой неделе официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на брифинге для СМИ в Пекине.

"Это идет вразрез с их пропагандой справедливой, взаимовыгодной и свободной торговли, подрывает международный торговый порядок и ставит под угрозу глобальную цепочку поставок", - добавил он.

США подозревают китайские технологические компании в связях с правительством КНР и опасаются, что они могут использоваться Пекином для скрытого шпионажа. В мае Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских фирм.

На отдельном брифинге в четверг официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что законопроект об оборонном бюджете США имеет "менталитет холодной войны", а положения, касающиеся Тайваня, Гонконга и Синьцзяна, идут вразрез с политикой одного Китая и представляют собой "грубое вмешательство" во внутренние дела страны.

"Мы призываем США отказаться от своего менталитета и гегемонии времен холодной войны, немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и заморозить положения, связанные с Китаем", - подчеркнул он.

