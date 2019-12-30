Ирак возобновил добычу нефти на месторождении "Насирия", приостановленную днем ранее из-за протестов местного населения. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя министерства нефти Ирака Асема Джихада, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Дороги свободны, сотрудники вернулись, и насосные станции возобновили работу", - отметил Джихад. Власти Ирака из-за протестов населения приостановили добычу нефти на месторождении, сейчас добыча составляет 80-85 тыс. баррелей нефти в день.

Джихад заявил ранее, что приостановка добычи не отразится на экспорте нефти благодаря увеличению поставок с нефтяных месторождений провинции Басра.

В Ираке с начала октября продолжаются массовые протесты населения. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.

В столкновениях с полицией погибли более 400 человек, пострадали около 15 тыс. человек. Под давлением протестующих свой пост покинул премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди, в стране заговорили о проведении досрочных выборов в парламант. Президент страны Бархам Салех также подал в отставку.

