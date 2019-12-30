https://news.day.az/world/1190346.html В Вене завершился процесс украинских переговоров с "Газпромом"
В Вене завершился процесс украинских переговоров с "Газпромом"
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил о завершении в понедельник переговоров с "Газпромом" в Вене, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене", - написал он в Facebook.
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