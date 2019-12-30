Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил о завершении в понедельник переговоров с "Газпромом" в Вене, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня в 05:28 утра закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене", - написал он в Facebook.