Авиакомпания Germanwings отменила в понедельник порядка 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на профсоюз UFO, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сначала компания отменила 35 рейсов, затем 54, теперь 170. Это означает, что Germanwings смогут выполнить только 7% запланированных полетов", - приводит агентство слова представителя профсоюза. Стачка, как предполагается, продлится с 30 декабря до 2 января.

Germanwings является дочерним предприятием Lufthansa. Конфликт между UFO и Lufthansa продолжается уже несколько лет. Профсоюз требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда для бортпроводников.

В ноябре из-за акции протеста, к которой призвал UFO, были отменены около 1,5 тыс. рейсов. Забастовка затронула около 200 тыс. пассажиров.