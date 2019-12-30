Владелец ювелирного магазина в английском графстве Уорикшир сумел отбиться от грабителей, которые были вооружены мачете. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Злоумышленники на мотоцикле подъехали к магазину в конце рабочего дня, когда его хозяин, 59-летний Фил Сильвестр (Phil Sylvester), готовился к закрытию. Один из них слез с седла и направился ко входу.

Сильвестр понял, что сейчас произойдет что-то нехорошее. Он бросился к дверям и пнул ее в попытке не пустить входившего грабителя, но поскользнулся и упал. Оказавшись на полу, ювелир уперся в дверь ногами. Грабитель пытался ее открыть, а он закрывал ее обратно.

Злоумышленник крикнул, что вооружен, но Сильвестр не двинулся с места, продолжая придерживать дверь ногой. В этот момент сработала система безопасности, и помещение стало заполняться густым белым дымом. Грабителям пришлось уйти с пустыми руками.

Менее чем через пять минут на место происшествия приехали полицейские. Сильвестр утверждает, что это была пятая попытка ограбления магазина за последние 20 лет.

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